El Llagostera tanca la pretemporada amb un empat contra el Barça B

El Llagostera d'Oriol Alsina va tenir l'última prova d'aquesta pretemporada. El rival va ser el FC Barcelona B. El filial era un test de foc que venia de guanyar el Torneig de l'Estany de Banyoles. El començament de l'enfrontament va ser desfavorable per part dels visitants, que van veure com el filial blaugrana s'avançava en el marcador gràcies a un gol del japonès Hiroki després d'una bona jugada individual. Però tot i el gol matiner, la igualtat era present. La rèplica llagosterenca no va tardar gaire. De fet, només vint-i-tres minuts va trigar el conjunt gironí per empatar el partit gràcies a un gol d'Erik.El mateix Erik, al primer període, va ser protagonista d'una gran jugada en què el futbolista va estar a punt de capgirar el marcador en una acció acrobàtica en què va realitzar una xilena que se'n va anar creuada. La segona meitat va començar amb la intenció dels d'Oriol Alsina de posar-se per davant en el marcador. Ho va intentar primer Aimar, que va rematar de cap sol al segon pal, i després Gil des de fora l'àrea. Abans, però, el davanter del filial culé Monchu va colpejar una falta que es va perdre per la dreta del porter del Llagostera, Marcos Pérez. El porter gironí va ser protagonista a la segona meitat, primer va aturar un xut de fora de l'àrea de Collado i després de Mingueza. Dues aturades que van impossibilitar que el Barça B tornés a marcar i van fer que el partit arribés al final amb l'empat a 1 definitiu a la Ciutat Esportiva blaugrana.