Pere Pons participa en el triomf de l'Alabès contra el Llevant

L'afició de Montilivi segurament va trobar ahir a faltar, i molt, Pere Pons. El migcampista de Sant Martí Vell ha decidit aquest estiu canviar d'aires i acceptar una oferta de l'Alabès per continuar jugant a la Primera Divisió. Ahir va debutar amb el seu nou equip en partit oficial. Tot i començar a la banqueta, va sortir al minut 67 per rellevar Manu García al mig del camp. Va jugar una mica més d'una vintena de minuts i va poder viure des de la gespa la victòria del seu equip, que va batre per la mínima el Llevant (1-0) gràcies a un solitari gol de Maripán.

D'altra banda, el Valladolid de Pedro Porro es va imposar al camp del Betis amb un gol d'Óscar Plano al minut 89 (1-2). El jove futbolista extremeny, amb passat recent al Girona i venut fa pocs dies a canvi d'uns 12 milions d'euros al City (el club anglès l'ha cedit a Pucela), va quedar-se a la banqueta i no va jugar. Bernardo, per la seva banda, no va estar convocat en l'Espanyol-Sevilla.