El Sarrià queda a un pas de la glòria

La nova temporada que enceta el Sarrià és il·lusionant. L'equip ve d'assolir l'ascens, per primer cop en la història, a Divisió d'Honor Plata. L'afició sabia la importància del partit d'ahir, per això no va fallar. L'ocasió s'ho mereixia, el club gironí rebia, ni més ni menys, que el Fraikin Granollers de Lliga Asobal en el partit corresponent a les semifinals de la Supercopa catalana. Només un gol gairebé sobre la botzina va evitar que els gironins fessin història.

El club comença un nou capítol de la seva història en què el primer botxí ha estat el Granollers. Els vallesans van començar l'enfrontament volent demostrar la diferència de categoria entre ambdós combinats. El seu domini va ser notable. No obstant, la il·lusió dels jugadors del Sarrià juntament amb els crits i ànims de l'afició ho van poder contrarrestar. De fet, els barcelonins no van ser capaços d'obrir la llauna del partit. Una sèrie d'imprecisions va fer que paulatinament el matx s'anés igualant i que els gironins equilibressin les seves forces. El jugador local Pere Arnau va fer que els de Salva Puig es posessin per davant en el marcador (2-0). Amb el pas dels minuts el domini va anar canviant de bàndol. A l'equador de la primera part els sarrianencs van poder veure com ampliaven la diferència respecte al Granollers establint el 6-2. Un avantatge important, però curt. Els vallesans havien de dir la seva i ho van fer escurçant l'avantatge fins a un gol (7-6) gràcies a dos gols consecutius d'Oswaldo Dos Santos. Però tot i la reacció vallesana, els sarrianencs no van anar en cap moment per darrere.

La represa no va fer canviar la tònica que predominava. Els primers compassos d'aquest període feien evidenciar la igualtat de forces dels dos conjunts. Els gols anaven i venien. Quan un marcava, l'altre feia la rèplica a la següent jugada. Tot i això, les ganes dels sarrianencs eren majors. Amb el pas dels minuts la tensió anava creixent. L'afició es feia notar com mai i ambdós equips protestaven cada decisió dels àrbitres. Malgrat això, el resultat no variava gaire i els locals van anar per davant fins al minut 25, quan el jugador vallesà Alejandro Martínez va posar el 14-16. A manca de tres minuts, dos gols correlatius de Portulas van tornar la igualtat al marcador (16-16). No obstant això, el dorsal del Granollers Alejandro Màrquez va marcar al darrer segon per donar la victòria i el passi a la final de la Supercopa catalana al Granollers.

Amb aquesta derrota, el Sarrià no jugarà la final del proper 23 d'agost. Així va valorar Salva Puig el resultat d'ahir: «Ho hem tingut a tocar. Estic enfadat perquè hem perdut». L'enfrontament, a més, va servir per presentar a la parròquia sarrianenca el mateix Puig. «Estic molt content de la rebuda que he tingut i de l'ambient». El proper partit serà el dissabte 31 d'agost contra el Barça B a Sarrià.