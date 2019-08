El Barça cedeix Coutinho i ara lluita pel retorn de Neymar com a préstec del PSG

Ahir el Barça va confirmar la cessió del seu jugador Philippe Coutinho al Bayern de Munic. L'equip alemany pagarà per l'any en préstec uns vuit milions i mig d'euros a l'entitat blaugrana i es farà càrrec de la fitxa del jugador que és, aproximadament, de dotze milions anuals. Així mateix, l'acord estableix que es preveu una opció de compra a final de la present temporada per la quantitat de cent vint milions d'euros. «El FC Barcelona expressa públicament el seu agraïment al jugador pel seu compromís i la seva dedicació i li desitja molta sort en aquesta nova etapa», indicava el comunicat emès pel Barça.

El jugador va ser presentar ahir com a nou jugador del Bayern. En la roda de premsa va prometre que «ho donaré tot cada vegada que vesteixi aquesta samarreta». I va fegir que és «tot un honor i orgull que una entitat com el Bayern s'interessi per tu, és un gran club amb una gran tradició». Amb la sortida de Coutinho al Bayern, el brasiler ja no podrà ser moneda de canvi per l'arribada de Neymar. Ara, el Barça intentarà aconseguir que l'astre del PSG torni a l'entitat culé en qualitat de cedit, segons va avançar ahir RAC-1.



Borja Iglesias serà baixa

El nou flamant fitxatge del Betis, Borja Iglesias, es perdrà el partit contra el Barça del proper diumenge degut que el jugador pateix un esquinç de grau 1-2 en el turmell esquerre. Aquesta lesió la va patir en el partit de diumenge contra el Valladolid.