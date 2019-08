Olot i Llagostera mostren ambició a les portes de començar la nova Lliga

Tant olotins com llagosterencs han acabat la pretemporada. ?Ambdós conjunts han disputat set partits de preparació en aquest període de preparació. Tots dos conjunts han sumat tres victòries. No obstant, l'Olot ha empatat un partit i n'ha perdut tres, mentre que el Llagostera tres i un, respectivament.

Olot i Llagostera ja poden dir que la pretemporada és història. Ambdós equips gironins, que comencen aquest cap de setmana la competició oficial, les han vist de tots colors en aquest període. Ara, però, és moment de deixar-lo enrere per centrar els esforços, únicament, al grup tercer de la Segona Divisió B. I amb tota l'ambició i il·lusió del món.

El conjunt garrotxí ha patit baixes importants aquest estiu. Dos carrilers de pur desequilibri com Alfredo i Guzmán han marxat al Castelló i al Cornellà, respectivament; el golejador Marc Mas ha posat rumb a Suècia per jugar a la primera divisió del país nòrdic i Xavi Ginard ha tornat a l'Atlètic Balears. La resposta de la direcció esportiva sembla, a priori, força positiva. El davanter Joel Arimany va ser el primer en arribar després que s'anunciés que Cosme no continuava. Vivancos va arribar com a substitut natural de Barnils, lesionat de gravetat aquest estiu, i Natalio és el davanter que relleva Marc Mas. A més, Kilian Grant és el carriler escollit per Sergi Raset per substituir Alfredo, Marc Vito arriba per suplir Ginard a la porteria i fer competència a Ballesté i Joel Arumí torna de la seva cessió a la Damm per fer competència a Pep Chavarría al carril esquerre.

Pel que fa a la pretemporada, l'Olot ha guanyat els seus respectius amistosos davant l'Al-Arabi (1-0), l'Al-Sadd (2-1) i el seu filial, el Sant Jaume de Llierca (3-4). I també va deixar molt bones sensacions en l'empat (0-0) davant l'Osca, on va mostrar una gran solidesa defensiva. Tot i això, pels olotins hi ha hagut tres pedres en el camí aquest estiu que han entelat els aspectes positius. En primer lloc, l'eliminació de la Copa Catalunya després de perdre 3 a 1 al Feliu i Codina davant un Horta, de Tercera divisió, molt superior. En segon lloc, la quarta posició al Torneig de l'Estany després d'empatar i perdre als penals davant el Figueres a les semifinals i contra el Banyoles al tercer i quart lloc. I per últim, la derrota per 2 a 1 a Palamós, la qual té menys importància perquè l'equip va sortir amb molts joves.

Pel que fa al Llagostera, fins a vuit són les cares noves que presenta l'equip entrenat per Oriol Alsina pel retorn a la categoria de bronze. Els blaugranes s'han reforçat amb les incorporacions de Nahuel Arroyo, Adrián Lledó i Carles Santaló Kolderiu, procedent de l'Horta, on van realitzar una gran temporada. A més d'ells, l'entitat llagostarenca podrà comptar amb David Garcia, que va arribar de l'Hospitalet, igual que Anselm Pasquina, Kuku del Sant Andreu, el jove Diego González que aterra a Llagostera provinent del filial del Betis i el darrer fitxatge, tancat fa escassos tres dies, el de Santiago Magallán. L'argentí va vestir la samarreta del Badalona, on va jugar en qualitat de cedit provinent de la Cultural Leonesa, durant el curs passat.

El combinat d'Oriol Alsina va tancar diumenge un període de preparació que es podria adjectivar com a bo: els blaugranes han disputat un total de set enfrontaments conreant tres victòries contra Vilassar de Mar per partida doble (1-2 i 1-2) i Sant Andreu (1-0), tres empats aconseguits en la visita dels llagostarencs al camp de l'Europa (1-1), un altre contra el Gavà (2-2) i el darrer ahir contra el filial del Barça (1-1) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'única ensopegada va ser al feu llagosterenc contra el Sabadell (1-2).

Ara els partits amistosos ja s'han acabat i deixaran pas a la competició oficial. L'Olot començarà la Lliga diumenge, a les 6 de la tarda, on el conjunt de Raul Garrido rebrà l'Ebro. Pel que fa al Llagostera, el seu primer rival serà el Nàstic, en un duel morbós per la rivalitat que hi ha entre els dos clubs des de l'ascens gironí a Segona el 2014 al play-off. Els blaugranes visitaran Tarragona diumenge a les 7 de la tarda.