Scariolo diu que ser el seleccionador espanyol l'ha «marcat i millorat»

Sergio Scariolo només té paraules d'elogi per als seus anys al capdavant de la selecció espanyola de bàsquet, una experiència que l'ha «marcat i millorat com a entrenador i persona», i en la qual ha compartit vivències amb jugadors com Juan Carlos Navarro o Pau Gasol, dels quals «costa percebre la grandesa des de fora».

«Estar a la selecció espanyola és una de les coses més boniques que m'han passat a la meva vida professional, pel que fa, òbviament, a èxits, i aprenentatge amb grans jugadors, relacions personals i enriquir el meu enteniment del món del bàsquet», assenyala Scariolo en una entrevista facilitada per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).

L'italià repassa el seu pas pel combinat nacional, que va començar amb l'Eurobasket de 2009, i que té el seu nou repte a finals de mes al Mundial de la Xina.