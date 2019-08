La Cursa del Carrer Nou, el 20 d'octubre

El diumenge 20 d'octubre se celebrarà la Cursa Popular del Carrer Nou de Girona, que aquest any arriba a la seva 41 edició. Ahir, l'associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial i l'Ajuntament van presentar el cartell oficial de l'esdeveniment al bell mig del carrer Nou, acompanyats pels representants d'algunes de les empreses patrocinadores principals, Montepio i Autopodium, el Rotary Club de Girona, com a entitat beneficiària de la cursa que sosté un any més el seu esperit solidari, i Fotoinstant, que s'encarrega de l'organització tècnica.

L'esdeveniment mantindrà les diferents proves: les curses estrella de 10 i 5 quilòmetres, les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i les curses infantils de caràcter no competitiu, per a grups d'1 a 7 anys i de 8 a 10 anys. Les curses dels 10 i 5 quilòmetres inclouran també la variant de la cursa d'empresa. Així mateix es conserven les categories de participació per a grups o escoles. La plaça Josep Pla serà el lloc d'entrega dels premis de la cursa de 10 quilòmetres i del trofeu honorífic Antoni Juliol i de les activitats de cloenda pensades per amenitzar la festa.

Les inscripcions per internet s'obriran l'1 de setembre i les presencials es podran fer al carrer Nou la setmana prèvia a la cursa en un estand instal·lat per a l'ocasió. Les inscripcions a les curses infantils i a la milla urbana es podran fer a la botiga Interesport Akilia del carrer Figuerola.