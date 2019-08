La pilota ja bota a Fontajau

Fontajau recupera a poc a poc l'activitat, amb el retorn als entrenaments dels dos clubs professionals de bàsquet de la ciutat. Ahir va arrencar el Girona, que competirà per segon any a la LEB Plata amb el repte de lluitar per l'ascens a Or. El proper dia 28 s'hi posarà l'Spar Citylift Girona, vigent campió de la Lliga Femenina, i que aquest curs torna a l'Eurolliga amb la que possiblement sigui la plantilla més il·lusionant de la seva història.

El segon projecte del Bàsquet Girona a la Tercera Divisió espanyola va començar a rodar ahir amb les proves d'esforç i el primer entrenament de la pretemporada a la pista annexa de Fontajau. Sota la batuta d'Àlex Formento, que també exerceix de director esportiu, l'equip comença la preparació per arribar amb garanties a l'estrena de la Lliga contra el Menorca el proper 22 de setembre. Abans, però, hi ha programats, de moment, un amistós a Quart el proper dimecres 28 d'agost, i dos partits de Lliga Catalana contra l'Hospitalet (8 de setembre a Fontajau) i a la pista del Lleida (10).

Només dos jugadors, Cosialls i Sergi Costa, continuen de la temporada passada. La resta, tot són cares noves, començant per la del base Albert Sàbat, el fitxatge més destacat de l'equip presidit per Marc Gasol. El Girona, en la seva segona temporada a LEB Plata, torna a sortir com un dels aspirants a l'ascens, tot i que el projecte està basat en un equip molt jove. La resta de la plantilla està formada per Menno Dijkstra, Antonio Horster, Anthony Cambo, Màxim Esteban, Gerard Sevillano i Víctor Moreno. Tots aquests jugadors van participar a la primera sessió excepte Dijkstra, que estava concentrat amb la seva selecció i va arribar a la ciutat al matí.

El Girona aprofitarà el partit de Lliga Catalana contra l'Hospitalet del dia 8 de setembre a Fontajau (19 h) per fer la presentació del primer equip i de la base a l'afició. Aquell dia el club pretén que el pavelló sigui una festa per celebrar l'inici d'una temporada il·lusionant. Hi haurà la possibilitat d'adquirir productes de merxandatge a un preu exclusiu, i per primera vegada s'obrirà la grada de davant de tribuna del pavelló, que aquesta temporada s'habilitarà. Els aficionats, a més, tindran la possibilitat de tramitar el carnet de soci.