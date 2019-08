Faustine Parra es converteix en el segon fitxatge grupista

El filial de l'Uni Girona, el GEiEG Uni, que disputarà aquest any a la Lliga Femenina 2 per primera vegada en la seva història va anunciar ahir la segona incoporació pel nou projecte. Es tracta de la francesa Faustine Parra, provinent del Toulouse Metropole Basket. L'exterior gala va guanyar la Nacional 3 amb aquest conjunt i aquesta darrera temporada vestia la samarreta de l'equip júnior occità a la Nacional 2. A més d'aquest fitxatge, el club grupista també va anunciar l'acord de renovació per una temporada més amb Aina Martin. El GEiEG Uni dona aquest vespre el tret de sortida a la pretemporada amb el primer entrenament de l'estiu al Pavelló Lluís Bachs de Sant Narcís.