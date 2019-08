L'Uni confia a tenir tancat el relleu de Colhado abans de l'inici dels entrenaments

Dimecres vinent (dia 28) l'Spar Citilyft Girona enceta els entrenaments de la nova temporada. Un curs que es preveu difícil però sobretot il·lusionant perquè el conjunt gironí disputarà per segona vegada la màxima categoria del bàsquet europeu: l'Eurolliga. «Tenim moltíssimes ganes de jugar-la. Considerem que aquest any l'enfrontarem amb un plus més de preparació», comenta el director esportiu de l'entitat, Pere Puig. Entre les jugadores que formaran part de l'Uni, enguany, no hi serà la pivot Nadia Colhado. La brasilera i el club gironí van arribar a un acord per rescindir el contracte de la pivot el passat mes de juliol. Un lligam que s'havia ampliat a l'abril. Una baixa sensible per a les de Fontajau, tot i que «ja tenim en ment la jugadora que vindrà a reemplaçar-la. Suposo que en els propers dies la podrem anunciar», afirma el director esportiu, que té el convenciment que dimecres la nova jugadora pugui ser als entrenaments. Durant la pretemporada, l'Uni s'enfrontarà al Barça i al Montpeller, entre d'altres.

El primer i darrer cop que Fontajau va viure la màxima competició continental va ser el curs 2016-17. En aquella temporada l'equip entrenat per Èric Surís va patir més del compte després de compaginar la Lliga i la competició europea. «Aquell any vam pagar la inexperiència. L'alta intensitat a l'Eurolliga ens va passar factura a la competició regular», recorda Puig. I afegeix: «Aquest curs crec que l'equip té millor plantilla. Hem programat la pretemporada per tal d'assolir els nostres objectius». Puig es mostra caut a l'hora de parlar dels objectius preestablerts. «Són els mateixos que les altres temporades. Volem anar pas a pas i competir en totes les competicions en què participem».



El filial

El màxim responsable de la secretaria esportiva del club de Fontajau també va valorar què pot suposar el fet de tenir filial gironí que disputarà per primera vegada la Lliga Femenina 2. O el que és el mateix, la segona màxima categoria del bàsquet estatal. «Considerem que la participació del GEiEG Uni a aquesta competició és un pas que necessitàvem i crec que serà molt positiu, apunta Pere Puig, que veu el filial com un esglaó per a les jugadores que deixen de ser júnior. «Anirà molt bé per a les joves jugadores. És molt difícil acabar la categoria júnior i anar a un equip que lluita per la Lliga Dia i que competeix a Europa», assevera Puig. I afegeix: «Ens volem centrar en gent de la casa. Podríem haver fet com la resta d'equip i fitxar jugadores de fora. Però seria il·lògic fer-ho perquè no és la nostra filosofia. Volem apostar per l'evolució de les jugadores».