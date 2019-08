Xavi Rabaseda entra a la llista definitiva pel Mundial de la Xina

El seleccionador espanyol de bàsquet, Sergio Scariolo, va confirmar ahir que el ripollès Xavi Rabaseda és un dels escollits per disputar el Mundial de la Xina. El pivot Ilimane Diop i Jaume Fernández són els últims descartats per al Mundial, que comença el pròxim 31 d'agost. El tècnic ja havia prescindit de Pablo Aguilar i Joan Sastre després del quadrangular que van disputar a Màlaga el 9 i 10 d'agost, i ara, abans d'afrontar avui l'amistós davant la República Dominicana(sis de la tarda/Cuatro), ha confeccionat la llista definitiva sense el pivot del Kirolbet Baskonia ni el base-escorta de l'Unicaja, que va ser una de les peces clau i indiscutibles en les finestres FIBA.

Amb aquesta decisió, el gironí Xavi Rabaseda jugarà per primer cop un campionat internacional amb la selecció espanyola. El jugador de trenta anys juga al Gran Canària i fa deu anys va ser el màxim anotador a l'Europeu sub20 amb el combinat nacional. A part d'ell, els 11 elegits per al torneig són Ricky Rubio, Llull i Quino Colom, com a bases; Ribas, Rudy i Rabaseda, com a escortes; Claver i Beirán, com a alers; Juancho Hernangómez i Oriola, com a ala-pivots; i Marc Gasol i Willy Hernangómez com a pivots.