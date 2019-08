Un aparador per polir talent

El passat 2 de juny, i es pot dir que de manera inesperada, el Citylift GEiEG Uni celebrava l'ascens a la Lliga Femenina 2. L'equip de Joan Pau Torralba havia sigut el millor de la fase d'ascens que es disputava a la pista del Viladecans, que era el gran favorit, i amb un equip molt jove i integrat per gent de casa, va aconseguir el salt a la segona categoria del bàsquet femení espanyol. Paït l'èxit, i després d'un estiu on diverses integrants d'aquell equip han tingut protagonisme internacional en les seleccions espanyoles de base, ahir va arrencar una il·lusionadora temporada amb el primer entrenament. Torralba segueix a la banqueta, i també bona part del bloc que va aconseguir l'èxit: Núria Bagaria, Alba Coma, Aina Martín, Janina Pairó, Júlia Soler, Laia Moya, Vane González i Helena Condom. En un parell de setmanes s'hi pot afegir també Fatou Cissé. I a més arriben dos reforços, la base Laura Méndez (Cerdanyola) i l'aler Faustine Parra (TMB Basket).

Joan Pau Torralba deia ahir abans de la primera sessió que «el repte és molt maco i il·usionador. Tenim un equip molt jove, amb moltes jugadores de projecció. Més que parlar de la permanència o d'estar a dalt o a baix la filosofia és formar tantes jugadores com puguem, perquè arribin el mes amunt possible, i si pot ser, al primer equip». Respecte a l'equip de l'ascens, les úniques baixes són Carla Jou, Belén González i Irene Mayoral, mentre que Anna Jódar, tot i que s'entrenarà amb aquest grup, competirà amb el segon equip per motius acadèmics.

Sobre els reforços explica que «la Laura ens aportarà direcció de joc, intensitat i defensa, i una bona capacitat per dirigir i fer moure l'equip. Per la seva banda, Faustine Parra és una jugadora ràpida i elèctrica, amb un bon tir de tres».

Torralba valora que aquest estiu Júlia Soler i Laura Méndez han sigut cinquenes a l'Europeu U-18 amb Espanya, la mateixa posició que Méndez va obtenir amb la selecció U-20, que dirigia Èric Surís. Núria Bagaria va fer els entrenaments previs a l'Europeu però va acabar quedant-ne fora. I Laia Moya anirà a l'Europeu 3x3 el mes que ve.

La Lliga Catalana (que els enfrontarà al Barça CBS a Girona i al Lima Horta), i un amistós a Mataró conformen els amistosos de pretemporada abans que arrenqui la Lliga el 5 d'octubre a la pista de l'Ardoi navarrès.