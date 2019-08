Una porta oberta als Jocs

Teresa Mas de Xaxars i Mario Arranz van ser el 2004 a Atenes els últims representants del rem del CN Banyoles en uns Jocs. A menys d'un any per a la nova cita olímpica, a Tòquio, Jordi Jofre i Manel Balastegui són les grans esperances del club, i per la seva joventut i progressió, hi ha el convenciment que si no ho poden assolir aquest cop, no se'ls escaparà el 2024. La primera porta que se'ls obre a tots dos per obtenir el bitllet per a Tòquio és a partir de demà al Mundial de rem de Linz (Àustria). Jofre competirà en skiff absolut (M1X), mentre que Balastegui, fent parella amb Rodrigo Conde, ho farà en doble scull lleuger (LM2X).

Espanya es presenta al Mundial amb 8 embarcacions i 12 esportistes. Les campiones en 2- femení Aina Cid i Virginia Díaz obten a medalla i a deixar certificada la seva classificació, igual que Javier García i Jaime Canalejo, en 2- masculí. Per als gironins les opcions són més complicades. Balastegui i Conde aspiren a acabar entre els 7 primers per classificar-se per Tòquio, mentre que Jofre haurà d'acabar com a molt novè si també vol el bitllet olímpic (hi té 44 rivals). En tot cas, si l'objectiu no es tanca a Linz, quedarà una repesca a Lucerna l'abril de l'any que ve, a poques setmanes de la cita.

Carles Grabulosa, entrenador de la secció de rem del CN Banyoles, destaca la joventut de Jofre (23 anys) i Balastegui (19) i el marge de creixement que encara tenen. Sobre el primer destaca que «és el seu primer any competint en categoria absoluta i físicament està donant valors top a escala mundial en l'ergòmetre. Ara ha de traslladar això a l'aigua». Per la seva banda, de Balastegui explica que «ell i Conde van ser finalistes en la primera prova de la Copa del Món, i quarts a l'Europeu, on faltaven Canadà, Austràlia... ho tenen difícil, però ho competiran i tindran les seves opcions».

Grabulosa afegeix que «per naturalesa el remer de Banyoles dels últims temps és de pes lleuger i possiblement això explica que ens els últims anys no n'hi hagi hagut d'olímpics, remem més amb dos rems que amb un». Ara les esperances estan posades en Jofre i Balastegui, dos representants del club de tota la vida. En els últims Jocs, celebrats a Rio de Janeiro, en l'equip de rem hi van competir Aina Cid i Anna Boada, que si bé es van preparar a l'Estany de Banyoles, no eren membres del club. Cid torna a buscar l'èxit ara amb Virginia Díaz, perquè Boada va anunciar per sorpresa, ara fa uns mesos, la seva retirada per culpa d'una depressió.