Quartararo supera Márquez i Viñales és tercer als primers entrenaments

El pilot Fabio Quartararo (Yamaha) va ser el més ràpid de les dues primeres sessions d'entrenaments lliures que van disputar-se ahir al circuit de Silverstone del GP de Gran Bretanya. El francès va aconseguir el millor temps amb un rècord de 1:59.225, que inicialment va ser anul·lat per superar els límits de la llista però que va acabar sent readmès i acceptat per la direcció després de revisar detingudament l'acció.

Quartararo va superar Marc Márquez (Repsol Honda) i Maverick Viñales (Yamaha), tercer, en una lluita on els tres van aconseguir quedar per sota dels dos minuts. Tot i patir una caiguda, el líder del Mundial de MotoGP va defensar la primera posició fins a l'últim minut, mentre que el de Roses va aprofitar el circuit birtànic per brillar amb la seva Yamaha. Viñales va assolir un temps de 1:59.765 i va ser el primer a batre el rècord.