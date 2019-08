L'AEK Larnaka de Xipre oficialitza el fitxatge de Carles Planas

Després que el Girona rescindís el contracte de Carles Planas, el lateral de Sant Celoni començarà una nova etapa a l'AEK Larnaka de Xipre, que ahir va oficialitzar el seu fitxatge. El jugador deixa el club de Montilivi, on no ha tingut protagonisme durant les dues temporades que hi ha estat, per posar-se sota les ordres de l'extècnic del Lleida, Imanol Idiakez.

«Avui comença la meva aventura com a jugador de l'AEK Larnaka. Estic molt orgullós de formar part d'aquest club i treballaré dur per aconseguir els nostres objectius aquesta temporada. Ens veiem!», expressava Planas a les xarxes socials. A Xipre, conicidirà amb Lluís Sastre i Joan Truyols.