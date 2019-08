L'Olot vol recuperar les bones sensacions superant l'Ebro

Amb la frase «tornar a competir a la Lliga ens dona vida» iniciava Raúl Garrido la roda de premsa prèvia al primer partit de lliga del nou curs. L'Olot rep aquesta tarda l'Ebro (18.00 hores) i ho farà amb ganes de demostrar que els resultats de la pretemporada han estat anecdòtics. «Tenim moltes ganes de competir i tornar a fer una gran temporada. Volem tenir sensacions positives i oblidar el soroll de la pretemporada. Estem tots disponibles, no tenim baixes i això ja canvia moltes coses», assegurava el tècnic.

Davant tindran un Ebro completament diferent del que hem vist altres temporades. Els aragonesos han incorporat fins a 15 cares noves després de patir 17 baixes durant l'estiu. És a dir, tenen una plantilla completament renovada. Al conjunt de l'Almozara també hi ha hagut canvi d'entrenador. Manolo González va deixar l'equip al final del curs passat i Manolo Sanlúcar ha estat l'escollit per substituir-lo. «Fins aquest estiu era un equip fàcil d'analitzar perquè tenien una filosofia similar cada any i jugadors molt característics. Aquest any les idees de joc han canviat i com és el primer partit oficial de la temporada no tenim referències clares. Tot i això, creiem que tenim clar què fer per guanyar el partit», analitza. L'Olot continua buscant un tercer davanter per reforçar l'atac: «Encara queden dies, no farem bogeries».