Cas Ansu Fati, la Masia segueix tenint tirada

Malgrat les connexions de servei que ha rebut els últims anys, per haver-se quedat pansida i gairebé inoperativa en una de les seves principals funcions, com és la de servir jugadors al primer equip, el segell de la Masia com a residència de jugadors on els pares no dubten en deixar als seus fills segueix sent un referent.

En el debut del jove hispà-guineà Ansu Fati, s'ha tornat a posar de manifest que una cosa és l'encert dels tècnics, la valentia d'altres o l'incert i temptador mercat, i una altra molt diferent és la Masia com a instal·lació, una icona que no presenta cap dubte. Els pares que es decanten per aquesta joia de la corona blaugrana no titubegen perquè saben que els seus fills estaran com a casa.

"Ansu Fati segueix vivint a la Masia. És un nen feliç que s'ho passa bé i fa el que li agrada: estudia i juga a futbol. La Masia tira i enganxa, per la formació, pels estudis i perquè té un segell d'identitat únic. Som un referent pel que fa a la captació, pel que oferim. Entre els 12 i 15 anys, els pares saben que és el millor centre de formació. A partir de 16... és el mercat el que mana", ha relatat avui dilluns a EFE un representant de la Masia.

En efecte, amb 16 anys ja complerts, Ansu Fati podia ja comptar amb un contracte professional i volar on volgués, però ha preferit seguir al Barça, fins al 2022. Hi ha un pla per a ell, li han assegurat. Ha signat un contracte amb una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros. A preu de 'crac'. Ara, cal esperar. Tot anirà a foc lent. Ansu ja ha vist que van seriosament. Ahir a la nit ja va tenir la seva primera entrega. Espera que arribin més.

Ansu Fati, com fa anys Andrés Iniesta, van ser temptats en el seu moment per integrar-se en les estructures del futbol formatiu del Reial Madrid. Per proximitat, Ansu Fati així com Iniesta no tenien cap dubte, doncs la capital espanyola estava molt més a prop de les seves respectives localitats, Sevilla i Albacete, però els seus destins van fer un gir radical quan va aparèixer l'opció d'anar a la Masia.

Des de fa anys, la Masia és una institució respectadíssima en la formació de jugadors i la cura d'ells, que compta amb un exèrcit de persones dedicat exclusivament als joves esportistes. Aquest model i estructura ha estat copiat per altres clubs, però el Barça manté un avantatge que a vegades decanta que un jugador i la seva família es decideixi pel club català en comptes d'una altra aventura.

En el cas d'Ansu Fati, la història sembla que es repeteix amb el que va succeir amb Andrés Iniesta fa una vintena d'anys, o altres jugadors. La possibilitat d'anar al Madrid, fins i tot amb benefici econòmic, es va esvair davant l'oferta del Barça i dels seus gestors a l'hora de vendre a la família la Masia, com va ser el cas d'Albert Puig, que va tenir clar que el club havia d'apostar per ell i es va portar a Sevilla el contracte ja redactat.

Ahir a la nit Ansu Fati va viure sens dubte el dia més emocionant de la seva vida, quan després d'haver estat convocat per Ernesto Valverde per les notables baixes en atac que tenia (Dembélé, Suárez i Messi) va sortir al camp el 78 per un altre del planter, Carles Pérez.

Amb el marcador encarat, va ser fàcil per a Valverde, però també un risc. El jugador va ser rebut per un sorollós aplaudiment pels 80.000 aficionats que es van reunir al Camp Nou, i el seu pare i germà apareixien en algunes emissores, fins i tot abans que acabés el partit, amb els nervis descontrolats, emocionats i plorant als seus seients.

"Ja em puc morir tranquil", va arribar a dir Bori Fati, el pare d'Ansu Fati, qui es va definir com "l'home més feliç del món".

"És el dia més feliç de la meva vida. Nosaltres sabem d'on sortim. Vaig arribar a Espanya el 2001. Ens vam instal·lar a Herrera (Sevilla). Un dia Pablo Blanco (responsable de la plantilla del Sevilla) el va anar a veure i se'l va emportar al Sevilla. Però després va venir el Barcelona, ens va presentar un projecte i vam firmar", va relatar ahir a la nit a Cope el pare del jugador, qui va explicar que el Sevilla es va enfadar molt i que va deixar un curs (amb 9 anys) sense jugar al jove jugador.

Mentre el seu pare i familiars desbordaven entusiasme davant de qualsevol mitjà que se'ls acostava, el jugador posava pausa, amb una expressió contenta, però continguda, i en una petita entrevista que li van fer els mitjans del club català va assenyalar: "He estat molt nerviós. Només tinc paraules d'agraïment per al club i per al míster, per a l'afició que m'ha rebut molt bé".

Acabat el partit, el jugador es va quedar a la gespa "perquè no m'ho creia". Va buscar a la seva família, que era un mar de llàgrimes per la nit que havien viscut al Camp Nou. "Estava el meu pare, i la meva família, que són els que m'han ajudat en tot això. No m'ho creia. Ara vull gaudir el moment i només tinc paraules d'agraïment", va assenyalar.

Més endavant, el van omplir de felicitacions i abraçades, i una d'elles va ser molt especial. Va ser la de Leo Messi, que amb una gran abraçada el va beneir com "un dels nostres".

Al Barça i a la Masia saben perfectament, i segur que Ansu Fati també, que de la Masia han sortit pocs Iniestas i menys Mesis. I que l'habitual és que s'acumulin històries de jugadors que un dia van debutar al primer equip i al cap de poc van desaparèixer i no es va saber molt més d'ells.

A l'espera del que li depari el futur, aquest juvenil A, que encara no ha treballat amb ells, perquè ha realitzat la pretemporada al filial i l'última setmana se la va passar entrenant-se al costat de Piqué, Ter Steguen i Messi, entre d'altres, avui dilluns va tornar a deixar la Masia i, sense sortir al carrer, es va acostar al camp d'entrenament on l'esperava Ernesto Valverde, un tècnic assenyalat per no donar oportunitats als joves i que quan s'ha atrevit, com ahir a la nit contra el Betis, va posar davant els socis a dues perles: Carles Pérez i Ansu Fati.