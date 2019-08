Coulibaly torna a l'Uni i completa la plantilla per aquesta temporada

L'Spar Citylift Girona ha anunciat avui la darrera jugadora que completa la plantilla per la temporada 2019/20: Naignouma Coulibaly. La pivot de 191 cm, nascuda a Mali el 1989, torna a Fontajau després d'haver-hi jugat en dues ocasions (temporada 15/16 i part de la 16/17).

Amb passaport francès, Coulibaly té la condició de comunitària i podrà jugar Lliga i Eurolliga.

Mima, tal com és coneguda en el món esportiu, ha jugat, a banda de l'espanyola, a les lligues francesa, turca i hongaresa. Amb la selecció de Mali ha guanyat diversos trofeus com la medalla d'or en els Jocs Africans de 2015.

La temporada passada no va jugar

Pere Puig, director esportiu del club, ha valorat el seu fitxatge: "Amb la baixa de Nadia Colhado i amb l'estiu avançat, ens vam trobar amb el problema de com suplíem aquesta baixa amb una pivot de garanties. Volíem complir dues premisses: una era que fos una jugadora amb passaport europeu –per poder alinear Sykes i Elonu a l'Eurolliga- i l'altra era que es tractés d'una jugadora dura, bona rebotadora i intimidadora, que ens pogués ajudar en l'aspecte de fer més sòlid a l'equip."

"Vam recórrer, com ja hem fet altres vegades, a jugadores que ja han estat a Girona, que en guarden un bon record i que sempre que se les ha cridat s'han prestat ràpidament a tornar. La Mima ho ha posat molt fàcil per venir a Girona i estem segurs que el seu rendiment serà bo. No deixa de ser una aposta de risc, ja que la temporada passada no va jugar, però la coneixença que tenim d'ella i el que ens pot aportar esvaeix qualsevol tipus de dubte."