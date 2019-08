Griezmann lidera un festival del Barça per esvair els fantasmes

El Barcelona va enterrar les seves penes gràcies a Antoine Griezmann per golejar el Betis (5-2) en un partit que va fer oblidar el sotrac de l'estrena a San Mamés i l'absència de Messi, Luis Suárez i Dembélé, deixant tota la responsabilitat al nou líder de l'oficina, que va viure la seva primera gran nit com a jugador blaugrana.

El francès va ser el millor ahir. Va marcar un doblet, va assitir en un gol, ho va intentar de totes les maneres i va generar perill des del començament. No obstant, el partit va començar amb espant per als barcelonistes després que Nabil Fekir es presentés davant de la parròquia de la Lliga Santander amb un gol de bandera. El davanter francès va recollir una passada de Loren Morón i va creuar l'esfèrica davant la sortida del porter alemany Marc André Ter Stegen. El 0.1 va resucitar els fantasmes per un Barça que va fer que els seus dubtes alcessin el cap durant aquest tram de partit.

Abans del gol, Griezmann va avisar Dani Martín amb dos llançaments, després va arribar un reguitzell d'ocasions blaugranes de les botes de Rafinha o fins i tot de l'holandès Frenki de Jong. El nou flamant fitxatge va anar de més a menys i la seva actuació només va ser eclipsada pel gran paper del veterà Sergio Busquets. El migcampista català, que portava molt de temps sense firmar una bona actuació com la d'ahir, va fer que el Barça fos el Barça de sempre a través de les seves recuperacions fonamentals a la zona de construcció. Una d'aquestes va arribar als peus de Sergi Roberto i aquest va entregar la pilota a Griezmann amb una gran passada per sobre de la defensa andalusa.

A la represa va arribar la condemna pels de Rubi. Primer, a través del jove del filial Carles Pérez que va marcar un gol que mai no oblidarà i després va ser el torn de Jordi Alba. L'internacional amb la selecció nacional va fer una de les seves habituals internades i va matar un Betis que només va poder agafar aire a través d'un gran gol de Loren Morón que suposava el 5-2. El colpeig va entrar per l'escaire de la porteria de Ter Stegen. No obstant, aconseguir aquesta gran diana, la cara dels de Sevilla no va canviar. Quan va arribar aquest gol, que va ser el darrer d'un partit boig, el Barça ja havia pogut fer cinc gols. El darrer d'aquests va ser amb empremta culé, recordant els vells temps de l'era Guardiola. El gol el va culminar el xilè Arturo Vidal després d'una passada dins l'àrea d'Antoine Griezmann. El francès va posar la cirereta a la seva actuació amb aquesta assistència. Un gol que va fer les delícies de la parròquia blaugrana que es va congregar al Camp Nou. Amb l'entrada i debut de Fati, el marcador no es va moure. No obstant, el Barça va celebrar un triomf que necessitava ja que amb aquests tres punts, sumats a l'empat del Madrid de dissabte, saben millor. A més, d'això el Barça pot afegir que va jugar sense la seva estrella Leo Messi.