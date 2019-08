El Llagostera té el retorn somiat a Segona Divisió B

El Llagostera va tenir ahir el retorn somiat a Segona B guanyant amb solvència i autoritat al camp del Nàstic. El sorteig del calendari havia deparat una primera jornada amb morbo al Nou Estadi, i els d'Oriol Alsina ho van aprofitar per protagonitzar el primer cop d'efecte de la temporada. I això que els locals se les prometien molt felices quan abans dels 10 minuts ja dominaven el partit gràcies a un dubtós penal transformat per Bonilla. La reacció dels gironins no es va fer esperar i es va concretar en uns minuts de rauxa just abans del descans. Nahuel i Sascha van donar la volta al marcador i, a la represa, Adri Lledó, des del punt de penal, va situar el definitiu 1-3. El Nàstic va acabar frustrat, mentre els gironins celebraven un retorn a la categoria de bronze per la porta gran: guanyant per primer cop al Nou Estadi contra els blaugranes.

Oriol Alsina va ser rebut amb una sonora xiulada quan va sortir a la banqueta poc abans de començar el partit. També el Llagostera. El morbo estava servit, encara que darrerament els dos clubs hagin tirat pilotes fora a la seva antiga rivalitat. El Nou Estadi va presentar una bona entrada, amb més de 4.000 espectadors, i el públic local va voler donar un vot de confiança al seu equip, superat el desencís del descens a Segona B. Les coses se'ls van posar de cara ben aviat. No havia passat encara res sobre la gespa quan l'àrbitre va veure penal sobre Romain Habran, en una dubtosa acció. El va transformar Bonilla.

L'1-0 tan matiner, en un estadi hostil com el de Tarragona, podia ser l'inici d'una tarda de patiment. Res més lluny que això. El conjunt local no acabava de trobar-se còmode i a poc a poc el Llagostera, molt ben col·locat i amb un joc directe ben treballat, buscant les bandes i la contundència de Sascha, va anar agafant cada vegada més terreny als granes. Superada la mitja hora de joc el porter local Bernabé ja era el millor del seu equip, i al final no va poder fer res per evitar que el Llagostera marxés al descans havent donat la volta al marcador. Primer Nahuel, aprofitant una gran centrada de Gil Muntadas, i poc després Sascha, amb un potent xut des de la frontal, van canviar l'1-0 per l'1-2 davant la sorpresa de l'afició tarragonina.

Els quatre minuts de rauxa blaugrana que van tancar la primera part no van tenir continuïtat a la represa. El Nàstic va posar-hi una marxa més, sobretot quan va donar entrada Xavi Bartolo a Pol Ballesteros). De mica en mica semblava que els locals s'acostaven al gol de l'empat i Marcos, per exemple, va brillar en una rematada de Pedro Martín, que anava a porta, enviant la pilota a córner. El Llagostera patia més que al primer temps, però, no obstant això, estava ben col·locat. Al minut 76, però, unes mans de Bonilla van ser assenyalades per l'àrbitre com a penal i Adri Lledó no va perdonar des dels 11 metres. L'1-3 posava punt i final al partit. El Nàstic va abaixar els braços, desmoralitzat i ofegat per la calor que feia a Tarragona, mentre que el Llagostera es va limitar a deixar passar els minuts. Pedro Martín va topar amb el travesser, però l'important era que el marcador no es va moure. El cop d'efecte del Llagostera era un fet.