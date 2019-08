El Peralada tomba el Girona B en el darrer test d'aquesta pretemporada

Ahir el Peralada va disputar el darrer partit de pretemporada abans de començar la competició oficial. El conjunt entrenat per Albert Carbó va visitar Riudarenes per enfrontar-se al filial del Girona. El conjunt empordanès va començar molt bé l'enfrontament, tant va ser així, que els xampanyers van veure porta al minut sis gràcies a un gran gol de l'exjugador del Girona, Pep Piany. La insistència dels visitants va donar fruit fent que deu minuts més tard del primer gol van poder ampliar l'avantatge gràcies a un gol en pròpia porta del conjunt local. La primera meitat va estar marcada per l'alta intensitat del Peralada, en canvi, l'equip d'Àxel Vizuete va entrar amb mal peu al partit. Els de Vizuete venien de jugar dijous contra el Tossa. No obstant, la segona meitat va ser totalment diferent amb el Girona B trepitjant l'accelerador i sentint-se més còmode amb el pas dels minuts. Tot i això, els gironins no van poder marcar cap gol fent que xoc s'acabés amb victòria visitant (0-2).