Ansu Fati ja brillava a l'Estany

Griezmann, amb dos gols, va fer de Messi a falta de l'astre argentí, però el nom que corria en boca de tothom al final del Barça-Betis (5-2) no era el del davanter francès, sinó el d'un introvertit jove hispanoguineà d'edat juvenil. Ansu Fati, un extrem elèctric que s'està formant al club des del 2012, va fer història diumenge al Camp Nou, disposant de l'últim quart d'hora de joc als seus 16 anys, 9 mesos i 25 dies. Quan va substituir Carles Pérez es convertia en el segon futbolista més jove que debuta al primer equip blaugrana (el rècord encara el té Vicente Martínez, nascut el 12 de gener de 1925), qui amb 16 anys 9 mesos i 5 dies va debutar amb el Barcelona a Chamartín el 19 de octubre de 1941.

Només onze dies abans d'aquest moment estel·lar, Ansu Fati disputava a Banyoles el torneig de l'Estany amb el Barça B. I ja allà va donar mostres de la seva qualitat, sobretot a la final (4-0), quan va obrir el marcador contra el Figueres amb una jugada marca de la casa, marxant per la banda, entrant cap a dins sense que cap defensa el pogués aturar, i afusellant el porter Romans. «És un extrem pur Barça. Té un bon u contra u, és molt ràpid, intens i elèctric, i a més disposa d'un bon xut. No sembla que tingui 16 anys», reflexionava ahir el tècnic de la Unió, Xavi Agustí. D'Ansu Fati, fins el dia que s'hi va creuar a l'Estany, en tenia poques referències i admet que «em va sorprendre perquè el gol que ens va fer al principi del partit va ser molt bo». Contra el Figueres va ser titular i va acabar rellevat per Sarsanedas a vint minuts del final. Davant del Banyoles, a les semifinals (1-3), va sortir de suplent.

Diumenge Xavi Agustí va enganxar el Barça-Betis ja començat. El Figueres havia disputat el darrer test de pretemporada contra l'Europa (2-2) i poc després d'arribar a casa i posar la televisió, el tècnic es va retrobar amb Ansu Fati. Aquest cop, però, un era al damunt de la gespa del Camp Nou. «Em vaig alegrar del seu debut. Veure qualsevol nano de la base que arriba a dalt de tot és un motiu d'orgull i que Valverde li donés minuts diumenge li anirà bé, malgrat la seva joventut, perquè l'ajudarà a crèixer més ràpid sense perdre la perspectiva», assegura Agustí.

Blaugrana des de 2012, Ansu Fati va començar a jugar amb l'aleví A, on va coincidir amb Take Kubo, ara cedit pel Madrid al Mallorca, en una dupla ofensiva letal. La visita al torneig de l'Estany amb el Barça B no ha sigut l'única que ha fet aquesta nova perla del planter del Barça a les comarques gironines. A banda dels partits de Lliga que hi ha disputat en categories de base, també ha sigut protagonista al MIC com a mínim en dues edicions. La del 2013 en especial perquè el seu equip, aleshores l'infantil A, va doblegar el Madrid que dirigia Guti a la final.

Al final del partit contra el Betis Fati va rebre moltes felicitacions, entre elles, la de Lionel Messi, que es va fondre amb el del planter en una abraçada que l'argentí va penjar al seu Instagram. L'extrem esquerre va fer una destacada actuació i molts ja el veuen amb millors ulls que a Dembélé. Ansu Fati va fer la pretemporada a l'equip filial, i va debutar al primer equip havent-hi fet els tres últims entrenaments de la setmana passada davant les baixes en atac.

Ansu va arribar al Barça el 2012, fitxat del Sevilla, amb el seu germà Braima. Va nèixer a Guinea-Bissau però als sis anys va aterrar a Herrera, un petit municipi situat a una hora de la capital andalusa. El Barça se'l va endur superant l'interès del Madrid, el Saragossa i el mateix Sevilla, que el va deixar un any sense jugar quan va saber que marxaria a la Masia. Fa onze dies jugava al costat de l'Estany de Banyoles. Diumenge era l'atracció al Camp Nou.