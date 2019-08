Camp Nou El Barça presenta l'estàtua de Cruyff

El FC Barcelona va inaugurar l'estàtua realitzada en homenatge a Johan Cruyff, llegenda del club primer com a jugador i posteriorment com a entrenador, durant un acte celebrat a l'esplanada del Camp Nou. El president del club, Josep Maria Bartomeu, va presidir l'acte, que va comptar amb la presència dels familiars de Johan Cruyff, entre ells el seu fill Jordi, que també va jugar durant diverses temporades al primer equip blaugrana. Bartomeu va afirmar que «l'estàtua ha de servir com a record permanent del que Cruyff representa».