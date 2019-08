L'Olot reforça l'atac amb l'arribada del jove Álvaro Salinas (Hèrcules)

El gran desig de l'Olot en aquests 6 dies que resten de mercat era incorporar un tercer davanter per complementar Natalio i Joel Arimany. L'escollit ha estat Álvaro Salinas, davanter de 23 anys que arriba procedent de l'Hèrcules, el qual ha signat per un any amb un altre opcional. Ara es trobava sense equip i per això ha aprofitat l'estiu entrenant-se amb l'equip AFE.

Salinas és un segon punta o mitjapunta capaç de jugar a posicions interiors i també d'extrem per qualsevol de les dues bandes; per tant, en els esquemes habituals de Garrido (3-5-2 i 3-4-3) podria actuar tant al costat d'un davanter referència com perfilat a qualsevol dels dos costats. És un jugador veloç, hàbil, polivalent i capaç de definir amb les dues cames.

L'alacantí va debutar amb l'Hèrcules amb només 18 anys i va ser en la temporada 2016/17 quan va tenir la seva gran irrupció amb el conjunt del Rico Pérez. El jugador nascut a Albatera va disputar 32 partits, en els quals va fer 3 gols, i va actuar tant de mitjapunta com d'extrem en un 4-2-3-1 o d'interior en un 4-4-2. En els últims dos cursos Álvaro Salinas ha perdut protagonisme en l'equip herculà, ja que ha jugat només 13 i 10 partits, respectivament.

El nou reforç olotí serà presentat aquest migdia al Municipal i aquesta setmana ja començarà a entrenar-se amb els nous companys per intentar convèncer Garrido que està preparat per entrar a la convocatòria i jugar dissabte a les 8 del vespre a Cornellà. De moment l'Olot ha començat el curs amb molt bon peu perquè va guanyar l'Ebro gràcies a un penal transformat per Hèctor Simón en l'estrena de la Lliga.

El mercat a Segona Divisió B es tanca el proper dilluns a les sis de la tarda i caldrà veure ara si l'Olot dona la plantilla definitivament per tancada amb l'arribada d'aquest futbolista o si, per contra, Sergi Raset opta per reforçar alguna altra línia. Contra l'Ebro els garrotxins van fer un bon partit i van merèixer el triomf.