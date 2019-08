El retorn de Mima Coulibaly tanca la plantilla més il·lusionadora de l'Uni

Gairebé un mes i mig ha necessitat l'Spar Citylift Girona per trobar una substituta a Nadia Colhado. A primers de juliol el club va anunciar que havia arribat a un acord amb la pivot brasilera per rescindir el contracte que havien renovat a l'abril. Aleshores el director esportiu Pere Puig ja va advertir que trobar un relleu no seria fàcil perquè el mercat ja estava molt avançat. Ahir, finalment, l'Uni va tancar el fitxatge que culmina la plantilla més il·lusionadora de la història: Mima Coulibaly, una pivot de Mali que viurà la seva tercera etapa a Fontajau, on ja hi havia jugat la temporada 2015/16 i la segona part de la 2016/17.

Naignouma Mima Coulibaly mesura 1,91 metres i gràcies al seu passaport francès, Coulibaly té la condició de comunitària i podrà jugar Lliga i Eurolliga. El seu darrer destí va ser el Niça (2017/18). La temporada passada no va jugar per culpa d'una lesió al genoll. A pesar d'aquest contratemps, Puig està convençut que Coulibaly donarà un rendiment òptim en el seu retorn a Girona: «no deixa de ser una aposta de risc, però el coneixement que tenim d'ella i el què ens pot aportar esvaeix qualsevol dubte», assegura.

«Vam recórrer, com ja hem fet altres vegades, a jugadores que ja han estat a Girona, que en guarden un bon record i que sempre que se les ha cridat s'han prestat ràpidament a tornar. La Mima ho ha posat molt fàcil per venir a Girona i estem segurs que el seu rendiment serà bo», va afegir el director esportiu. A banda de les seves antigues etapes a Fontajau, la pivot de Mali també té experiència a les lligues francesa, turca i hongaresa. I amb la seva selecció ha guanyat diversos trofeus com la medalla d'or en els Jocs Africans de 2015. És una jugadora molt atlètica i intimidadora, intensa dins la zona, amb capacitat rebotadora i amb un bon percentatge de tir de dos, que es complementarà amb Tijana Ajdukovic.

En la seva primera etapa a Girona la temporada 2015-2016 va viure el debut a l'Eurolliga (competició on l'Spar Citylift torna aquest any) i es va reincorporar a la disciplina de les gironines el gener del 2017, ja sota les ordres d'Eric Surís.