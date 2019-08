El Bàsquet Girona afronta a Quart el primer test de l'estiu

El Bàsquet Girona afronta aquest vespre (20.30) a Quart el primer amistós de la pretemporada. Els d'Àlex Formento competiran per segon any a LEB Plata amb un equip molt renovat. Per al Quart, que aquest curs serà l'únic representant gironí a l'EBA, també és l'estrena. «Encarem el partit amb molta il·lusió. Al principi volíem fer el torneig Germans Cruz al Nadal però no ha pogut ser. Esperem que sigui una gran festa del bàsquet», valora la presidenta del Quart, Eva Ribas. El partit es disputarà al pavelló municipal de Quart a dos quarts de nou del vespre. L'entrada serà gratuïta per a tots aquells que es vulguin apropar per veure la posada en escena dels dos equips gironins de bàsquet masculí de més categoria.

Els jugadors entrenats per Àlex Formento visiten avui Quart sense Anthony Cambo. El nord-americà de vint anys, que es va unir al combinat gironí aquest estiu provinent de la Miami Country Day School, ha tornat als Estats Units per motius personals i se'l dona per descartat. Sí que seran avui al partit els altres reforços, Albert Sàbat (Obradoiro), Gerard Sevillano (Marin), Max Esteban (Barça B), Víctor Moreno (Tormes), Antonio Hester (Sttarwings Basilea) i Menno Dijkstra (UC Riverside). Tots ells vestiran per primer cop l'elàstica del Bàsquet Girona per intentar deixar enrere la LEB Plata, divisió que disputen per segon any consecutiu, i assolir l'ascens a LEB Or.

Dos exjugadors del Bàsquet Girona, Xavi Costa i Pau Juscafresca, militen ara al Quart. Dues incorporacions que s'han de sumar a la d'Edu Boja (CB Sant Josep). Són baixa Casadevall, Dos Santos, Èric i Edu Jiménez.

Abans de començar un altre any a la Lliga EBA, on s'estrenaran el vint-i-dos de setembre contra l'Alfindén aragonès, el Quart afronta unes setmanes de preparació. El debut a casa serà el darrer cap de setmana de setembre, quan els verd-i-negres rebin el Mataró. Els de Quart intentaran igualar els resultats del curs passat, en el qual van acabar tercers a un pas de la fase d'ascens a Plata.

Aquesta setmana el Bàsquet Girona jugarà dos amistosos. Dissabte visitarà el pavelló municipal d'esports Castell d'en Planes per enfrontar-se al Vic a les sis de la tarda. El proper dimecres a les set de la tarda, rebrà a Fontajau l'Spirou Basket belga i el diumenge vuit de setembre, a la mateixa hora, l'Hospitalet, en el xoc corresponent a la Lliga Catalana LEB. Els jugadors d'Àlex Formento tancaran la pretemporada visitant el Lleida el dimarts deu de setembre a les nou del vespre, també en Lliga Catalana. La LEB Plata arrenca el 21, a casa, amb el Menorca.