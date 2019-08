L'Olot presenta Salinas i està negociant amb Arnau Comas

Amb una rialla d'orella a orella apareixia el nou fitxatge de l'Olot, Álvaro Salinas, a la sala de premsa del Municipal per dir les seves primeres paraules com a nou jugador volcànic. «Estic molt agraït per l'oportunitat. Vull agrair la confiança dipositada en mi i tinc moltes ganes d'entrenar, començar a jugar i gaudir d'aquest club», afirmava l'exjugador de l'Hèrcules, qui assegura que arriba a la Garrotxa «perquè em convenç el projecte del club, m'agrada molt l'estil de joc que practica l'equip i tinc les condicions necessàries per adaptar-m'hi».

L'atacant de 23 anys arriba procedent d'un dels clubs més poderosos de la categoria. «Prové d'un club històric, surt d'un equip gran i ens pot ajudar perquè és polivalent. Pot jugar a diverses posicions, pot rebre de cara, pot anar a l'espai perquè és ràpid i pot definir amb ambdues cames», el descrivia el secretari tècnic, Sergi Raset. Malgrat aquesta polivalència, Álvaro Salinas creu que la funció en la qual millor es desenvolupa és la de segon punta al costat d'un davanter més pur.

L'alacantí va realitzar ahir el seu primer entrenament amb els nous companys a les ordres de Garrido, qui ja assegurava a la roda de premsa posterior a l'Olot-Ebro que estava molt content amb l'arribada de la nova incorporació. Salinas ha estat dues setmanes entrenant-se matí i tarda amb l'AFE a Pinatar Arena i assegura que «a partir d'ara ja estic disponible per jugar i perquè el míster compti amb mi pel pròxim partit», que serà dissabte a les 8 del vespre a Cornellà.

Sergi Raset va confirmar que Sergi Álamo no firmarà per l'Olot després de passar per un període de prova de dues setmanes. «No té les condicions físiques optimes i necessitem gent que competeixi des de ja. És un gran jugador i li he donat ànims perquè ho té tot per jugar algun dia aquí i mai se sap què depara el futur», va dir el secretari tècnic. Qui pot acabar arribant al club garrotxí és Arnau Comas, un central de Cassà que no té lloc al Barça B. Un altre del filial, Peque, també és a prop.