L'Olot reforça més l'atac amb l'arribada del blaugrana Peque

Després de firmar Álvaro Salinas, l'Olot incorpora una altra peça de perfil atacant. Es tracta de Peque, futbolista de 18 anys que ve en format de cessió per part del FC Barcelona fins a final de temporada. Un davanter esquerrà format al Badalona que té velocitat i olfacte i que serà presentat demà al migdia a l'Estadi Municipal.

Carlos Javier Polo Jiménez (Badalona, 02-10-2000), conegut futbolísticament com a Peque, arriba en qualitat de cedit pel Barça B, amb el qual ha estat realitzant la pretemporada. La temporada passada va disputar 24 partits amb el juvenil blaugrana a lliga estatal, amb el qual va marcar 5 gols. Millors xifres va obtenir l'any anterior al Badalona, club on es va formar, amb el qual va anotar 27 gols en 33 partits. És un futbolista esquerrà que té olfacte de gol i molta mobilitat per adaptar-se a qualsevol de les dues bandes.