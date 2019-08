L'Spar Citylift Girona enceta un any il·lusionant

L'Spar Citylift Girona ha començat aquest matí els entrenaments previs a una temporada il·lusionant. Èric Surís té a les seves mans la plantilla més potent de la història, amb el repte de defensar el títol de lliga i tornar a l'Eurolliga. Dels nou fitxatges avui ja han treballat Mendy, Coulibaly, Ajdukovic i Araújo, al costat de Laia Palau, Helena Oma, Rosó Buch i les jugadores vinculades del GEiEG Uni. En breu també s'incorporaran Elonu i Núria Martínez, i més endavant s'espera a Sykes i Petrovic.

El tècnic Èric Surís ha explicat que "l'objetiu a l'Eurolliga, aquest any, serà competir al màxim nivell i gaudir-ho, perquè ens ajudarà a crèixer com a club". També ha parlat de quin paper ha de fer l'Uni a la Lliga Femenina i a la Copa: "treballarem amb l'objectiu ambiciós de guanyar aquests títols. Per crèixer s'ha de ser ambiciós, però si no els guanyem tampoc serà un fracàs".