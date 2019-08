Neymar és una mica més a prop de tornar al Barça

El FC Barcelona ha fet un pas en ferm per tornar a fitxar Neymar després de la reunió mantinguda ahir a la cúpula de tots dos clubs, citats a París. Els francesos han acceptat valorar una quantitat propera als 170 milions d'euros pel traspàs, encara que no estiguin d'acord en la forma de pagament que ofereixen els barcelonistes. De moment no hi ha acord, però les parts el veuen més a prop. De fet, el PSG s'hauria compromès a tancar el tema, per bé o per mal, en les properes hores, sense esperar al dilluns, quan el mercat abaixa la persiana.

Segons informava l'edició digital del diari Le Parisien, el jugador brasiler està més a prop de la Ciutat Comtal després de la reunió entre els dos clubs. El Barça va oferir en primer lloc una oferta de 150 milions d'euros, rebutjada al moment pel PSG, però en segona instància va proposar un total de 170, quantitat que sí acceptaria el club francès.

No obstant això, el Barcelona -representat per Óscar Grau, el seu director general i Eric Abidal, director esportiu- entén que aquesta quantitat haurà d'abonar-se en dos terminis, una proposta que estudiarà el PSG amb la major brevetat possible. A més, es preveu que l'operació comporti el canvi de destinació per a un o dos jugadors del FC Barcelona. D'aquesta manera, el PSG acceptaria rebaixar les seves pretensions de venda per al davanter brasiler, pel qual van pagar la xifra rècord de 222 milions d'euros fa dos estius, quan el van fitxar precisament del FC Barcelona.

Tot plegat hauria coincidit amb el «gest» que el club català esperava de Neymar. El brasiler hauria comunicat al PSG que només volia anar traspassat al Barça en una reunió amb el director esportiu Leonardo dilluns. L'operació viu les hores decisives.