El Sarrià d'handbol femení comença la pretemporada

El sènior femení del Sarrià va començar dilluns els entrenaments de pretemporada després d'haver estat molt a prop d'aconseguir l'ascens a la Lliga Catalana. L'equip sarrianenc va fer el Top 4 per poder pujar però no ho van assolir. Aquesta temporada serà el novè curs de la secció femenina d'un Sarrià que busca, sense cap pressa, poder deixar enrere la Primera Catalana per jugar a la Lliga Catalana. Un objectiu que intentarà acomplir un equip rejovenit.