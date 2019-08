Ángel Madrazo guanya l'etapa i Miguel Ángel López és el nou líder

L'espanyol Ángel Madrazo (Burgos BH) va guanyar ahir la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre l'Eliana i l'Observatori Astrofísic de Javalambre sobre 170,7 quilòmetres, en un final inèdit en el qual va sorprendre els seus dos companys de fuga resorgint en els metres finals, mentre que Miguel Ángel López (Astana) és el nou líder de la general. Madrazo, que guanya la seva primera etapa en una gran i es confirma com a rei de la muntanya, semblava patir més que el seu company Jetse Bol i que José Herrada (Cofidis). No obstant, Herrada no va atacar tot i veure que Bol el seguia de ben a prop. Això va fer que Madrazo es recuperés.