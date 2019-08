El Barça de futbol sala, a semifinals de la Copa Intercontinental

El Barça va empatar a un gol amb el Corinthians (1-1) que classifica els dos equips per a les semifinals de la Copa Intercontinental, però condemna ElPozo Múrcia, que estava esperançat l'ensopegada d'un dels dos. De fet, ElPozo va estar classificat per a semifinals durant dos minuts, els que van anar des del gol del Corinthians en el minut 26, a l'empat de Ferrao el 28. En les semifinals, l'equip del gironí Andreu Plaza, com a primer de grup, s'enfrontarà al Boca Juniors. Corinhians i Magnus disputaran l'altre.