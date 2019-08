El Bàsquet Girona imposa el seu físic per guanyar el primer amistós a Quart

El Bàsquet Girona va imposar anit el seu joc físic per endur-se la primera edició del Trofeu Germans Cruz a la pista del Quart. Els dos equips masculins de més categoria a Girona es van enfrontar en un primer amistós marcat per les situacions típiques a aquestes alçades de la pretemporada, com ara la manca de rodatge, però van ser els locals, amb pocs entrenaments a l'esquena, els que més ho van patir. Tot i que es poden extreure poques conclusions, per part del Girona, la direcció de joc d'Albert Sàbat i el poder interior del pivot Antonio Hester (amb 17 punts, l'MVP del torneig) van ser dues de les millors notícies.

El duel va començar imprecís, però van ser els visitants els qui es van acabar enduent el primer quart (10-15). Al segon parcial el Girona va semblar fer un pas endavant i aprofitant la seva superioritat física va aconseguir marxar al descans amb el duel gairebé decidit (22-36). El Quart, mentrestant, que aquesta temporada serà l'únic representant gironí a la Lliga EBA, tenia molts problemes per anotar i mai va saber trobar el ritme de joc.

El tercer quart va servir per acabar de rematar el partit. Va ser quan va aparèixer Albert Sàbat, que està cridat a marcar diferències aquesta temporada a LEB Plata. El base de Llagostera va dirigir i va anotar, i això va disparar la renda dels gironins fins a un 37-66. El parcial d'aquest tercer període va ser 15-30. Amb el partit resolt, els últims deu minuts només van servir perquè els jugadors acumulessin minuts en aquest inici de pretemporada i perquè els locals visquessin els seus millors moments, veient amb més facilitat la cistella rival i anotant 26 punts.

El Girona va tenir a prova un nou jugador, Armand Berkis, i va completar la convocatòria amb jugadors del junior i vinculats del Sant Narcís. Al final del partit Àlex Formento va confirmar que el nord-americà Cambo ha tornat al seu país per un tema personal i que el club no hi compta per aquesta temporada. Segons ell «la plantilla encara no està tancada, ens falten jugadors, i tenim temps fins que comenci la Lliga per anar veient més coses». Dissabte, a Vic, el Bàsquet Girona afrontarà el segon amistós de l'estiu.