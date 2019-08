Bolsova jugarà els 1/32 de final de l'US Open

La tenista de Palafrugell Aliona Bolsova va guanyar el partit corresponent als 1/64 de final del prestigiós US Open. La gironina ho va fer en tres sets (6-3, 0-6 i 6-1) per desfer-se de la número 31 del rànquing WTA: la txeca Barbora Strycova. A 1/32 s'enfrontarà a la romanesa Mihaela Cirstea. Qui no ha tingut tanta bona sort ha estat Paula Badosa. La de Begur va caure contra Kiki Bertens.