Espanya cau contra Rússia en el darrer partit de preparació per al Mundial

La selecció espanyola de bàsquet va encaixar una contundent derrota contra Rússia (55-74) en el seu darrer amistós abans d'afrontar el Mundial de la Xina, una prova final que no va ser gens profitosa per al combinat espanyol, amb les baixes d'homes de pes com Marc Gasol i Rudy Fernández. A només tres dies de debutar contra Tunísia, Sergio Scariolo disponia d'una oportunitat més per afinar algunes peces a l'Olympic Sports Center Ningbó, especialment pels jugadors amb menys minuts, ja que Gasol o Rudy no van jugar per precaució, tot i que no perilla la seva participació de dissabte.

El tècnic també va voler protegir Ricky Rubio, qui només va gaudir de tretze minuts, cosa que el seu equip ho va notar. Cal destacar la bona actuació de l'interior Willy Hernangómez amb vint-i-set punts i onze rebots, això va ser l'únic detacable i rescatable d'una Espanya que va començar el partit en forma però es va desinflar amb el pas dels minuts. Ara Scariolo i els seus jugadors disposen d'un parell de dies per resoldre els errors comesos en el pitjor partit de preparació per arribar a punt per al duel contra la Tunísia de Salah Mejri, un rival assequible.