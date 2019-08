L'Ajuntament inverteix 45.000 euros per renovar el parquet de Fontajau

Ni ahir l'Spar Citylift Girona ni la setmana passada el Bàsquet Girona van poder obrir els entrenaments de pretemporada a la pista central de Fontajau. El motiu? Els treballs de renovació que l'Ajuntament ha estat fent aquest estiu al parquet, amb una inversió de 45.000 euros, que permetran disposar d'una superfície molt millorada a partir d'aquest curs. A més, visualment, l'impacte serà important per la diferència de tons entre la zona i la resta de la pista. I també perquè ja hauran desaparegut les antigues línies de 6.25, que s'havien tapat amb pintura, perquè ara només hi hauran marcades les que indica la normativa actual. «Hi havia moltes irregularitats i desnivells, fruit del desgast dels anys, i per això vam decidir fer aquesta actuació», explicava ahir la Regidora d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball, Eva Palau. A més, la part de fora la pista serà ara de color blau.

La superfície de joc de Fontajau té 12 anys d'antiguitat. Es va col·locar en l'època Akasvayu, després que una pedregada malmetés el parquet i obligués l'Ajuntament a canviar-lo d'urgència (amb un temps d'impàs fent servir el que hi havia al Palau Sant Jordi). La remodelació encarregada per l'equip de govern ha consistit a polir la fusta, introduir-hi els marcatges FIBA i envernissar-lo de nou. També s'han canviat algunes peces que estaven malmeses, aprofitant que encara l'Ajuntament en guardava de recanvi. L'estrena oficial del nou parquet la farà el Bàsquet Girona la setmana que ve, amb l'amistós contra l'Spirou del dia 4 de setembre (19.00) i el duel de Lliga Catalana LEB Plata contra l'Hospitalet programat pel diumenge 8 (19.00). L'Spar Citylift Girona, per la seva banda, el podrà usar per primera vegada coincidint amb la Supercopa d'Espanya del 22 de setembre contra el Perfumerías Avenida (18.30). I el dissabte 28 podrà acollir una competició de patinatge de primer nivell com és el Catalunya Stars, amb els millors especialistes del país, entre ells, el CPA Girona i el CPA Olot. Una vegada estigui tota la superfície de joc instal·lada se li farà una última polida per deixar-la preparada per la competició, en una temporada especialment important, amb el retorn de l'Uni a l'Eurolliga.

Eva Palau va explicar que els dos clubs que utilitzen la pista central de Fontajau es van mostrar «supercontents» quan els van dir que els renovarien el parquet «malgrat el hàndicap que no han pogut començar la pretemporada allà i han hagut de treballar a la pista secundària». La responsable municipal d'Esports també va explicar que «aquest estiu hem arreglat el sistema per penjar i despenjar el videomarcador, amb la qual cosa ara és més senzill fer aquesta operació quan s'ha de fer manteniment». De cara a l'any vinent, Eva Palau creu que es podria anar per l'ampliació dels vestidors. Ara hi ha els dos grans pels equips locals i visitants, i quatre més «però el volum d'activitat és molt gran i anem justos».