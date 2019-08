Mechaal representarà Europa al The Match

La Federació Espanyola d'Atletisme va fer un comunicat ahir que anunciava quins atletes representaran el combinat europeu en el The Match del proper 9 i 10 de setembre a la capitat biolerussa de Minsk. En total una expedició d'onze espanyols ho faran. Entre ells hi estarà el palamosí Adel Mechaal en la prova de 3.000 metres llisos. El gironí inentarà donar el màxim de si per guanyar.