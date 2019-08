el mercat Pendents de tancar les sortides de Jordan, Andzouana i Paik

? Al mateix temps que el Girona intenta tancar l'arribada d'un lateral esquerre, també treballa per trobar una sortida als joves que han jugat al Peralada els últims anys i que tenen contracte amb vigor. D'aquesta manera, jugadors com Jordan Barroilhet, Yhoan Andzouana i Seung Ho Paik podrien fer les maletes els propers dies. El central franco-xilè Barroilhet estarà a prova amb el MFK Zemplin Michalovce de la primera divisió d'Eslovàquia. Per la seva banda, Andzouana podria acabar a la segona belga al KSV Roulers. Per últim, el traspàs del migcampista Paik també es podria concretar avui mateix. Paik ha fet la pretemporada amb el primer equip però el fet de ser extracomunitari l'ha deixat sense lloc a la primera plantilla.