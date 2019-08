Messi s'entrena a part i seguirà de baixa

El capità del FC Barcelona, Lionel Messi, continua el seu procés de recuperació a l'espera que aquest cap de setmana torni a estar pendent de rebre l'alta per jugar contra l'Osasuna. El jugador segueix treballant a part, com en la sessió d'ahir dimecres a la Ciutat Esportiva, segons va informar el club. Avui, dijous, i demà, divendres, el Barcelona s'entrenarà a la tarda, i en aquest últim dia el tècnic Ernesto Valverde atendrà els mitjans de comunicació en la roda de premsa corresponent a la prèvia de l'Osasuna-Barça, que es jugarà dissabte al Sadar (17.00).

Inicialment havien saltat les alarmes perquè RAC-1 havia avançat una recaiguda de la lesió de Messi i havia dit que hauria d'estar un mes de baixa. Més tard el club ho va matisar. La recuperació va més lenta del que s'esperaven, tot i que no van parlar de recaiguda. En tot cas, no jugarà a Pamplona.

Qui de ben segur que no jugarà aquest partit vestint la samarreta del Barça és Neymar. Tot i això, el brasiler podria estar a prop de deixar de ser jugador del Paris Saint-Germain per tornar a enfundar-se la samarreta blaugrana. De fet, el Barça segueix treballant per fer que el jugador torni. Ahir al migdia va haver-hi una nova reunió a les oficines del club barcelonista, encapçalada pel president, Josep Maria Bartomeu, per analitzar l'estratègia a seguir després de la reunió feta el passat dimarts a París amb dirigents del club francès. Una trobada que va acabar amb bones sensacions mostrades públicament pel directiu Javier Bordas a la seva arribada a l'aeroport de Barcelona.

«Estem més a prop», va dir en un acte d'optimisme. És cert que les negociacions s'han avançat i la relació entre ambdós clubs cada vegada és millor, però perquè es tanqui l'operació cal que jugadors com Ousman Dembélé o Ivan Rakitic es pronunciïn sobre la seva sortida del club culé. A la trobada d'ahir es van analitzar totes les opcions i fórmules alternatives per convèncer el PSG, club que no està disposat a rebre menys de cent-setanta milions per l'altre brasiler. Cap de les propostes del Barça inclou pagar aquesta suma de diners, sinó que des de la Ciutat Comtal volen incloure jugadors tant si com no. Un d'ells podria ser el francès Dembélé. El jugador no està rendint al nivell exigit i podria fer les maletes rumb a la capital francesa com a moneda de canvi. De fet, el seu representant, Moussa Sissoko, es va reunir amb Eric Abidal per estudiar la situació del jove davanter. No obstant això, el representant del futbolista ha estat clar en diversos mitjans de comunicació, on ha assegurat que ells estan al marge de l'operació amb Neymar.