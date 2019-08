El projecte més potent de l'Uni està en marxa

Els fitxatges de jugadores com Brittney Syker i Sonja Petrovic han elevat el nivell d'un Spar Citylift Girona que aspira a viure una temporada il·lusionadora. Ahir, en l'inici dels entrenaments a Fontajau, ni la nord-americana ni la sèrbia hi eren (s'incorporaran més endavant), però l'expectació, com reconeixia el mateix Èric Surís, era màxima. I segons el tècnic «això és bo, i espero que es pugui traduir amb més gent a Fontajau». El projecte més ambiciós de l'Uni ja està en marxa i ho va fer amb set peces del primer equip: María Araújo, Tijana Ajdukovic, Magalí Mendy i Mima Coulibaly, fitxades aquest estiu, més Laia Palau, Rosó Buch i Helena Oma, i les joves vinculades del GEiEG Uni, Aina Martín, Núria Bagaria, Laia Moya, Júlia Soler i Laura Méndez. Elonu es va integrar a la feina a la tarda, Núria Martínez ho farà en els propers dies (es troba disputant les sèries mundials de 3×3 a Hongria) i per més endavant s'esperen Sykes (encara a la WNBA) i Petrovic, que s'està recuperant d'una operació al genoll.

L'equip va fer les dues primeres sessions de treball a Fontajau i vol aprofitar el mes que té per davant de pretemporada per construir un equip. Surís promet «el bàsquet agressiu i intens que hem fet sempre, i en atac l'aposta seguirà sent jugar corrent i arribant amb transicions, amb molts recursos tàctics com hem fet els últims anys». Al tècnic se li va preguntar per quins han de ser els objectius de l'any, amb la millor plantilla de la història a les seves ordres, i no va fugir d'estudi: «hem de lluitar per la Lliga i la Copa. I a l'Eurolliga volem competir al màxim nivell i gaudir-la; que ens permeti créixer com a equip i com a club». No cal dir que a Europa l'Uni es trobarà rivals que li multipliquen el pressupost com Dynamo Kursk, Fenerbahçe, Famila Schio i Lyon ASVEL i en aquest sentit Surís va demanar que «toquem de peus a terra. Som un club modest en creixement».

El tècnic també va parlar del que poden aportar jugadores com Coulibaly i Ajdukovic, que han estat un any en blanc per culpa de les lesions. En aquest sentit, l'entrenador va dir que «és lícit que la gent tingui un interrogant amb elles. Avui, al primer entrenament, ja se les ha vist amb moltes ganes d'anar evolucionant. Els hem marcat un pla físic i una progressió molt lenta. A partir d'aquí, són jugadores amb una qualitat indubtable». De Sonja Petrovic, el fitxatge estrella, tot i que no estarà disponible per l'inici de la temporada en estar-se recuperant d'una lesió al genoll, va dir que «no ens preocupa, perquè sabem des del primer dia quina era la seva realitat. Té una operació de genoll, menor, però és una operació i serà un luxe poder gaudir d'ella en aquest projecte». La capitana, Rosó Buch, per la seva banda, va dir que «la nostra obligació és lluitar per tots els títols i donar-ho tot, però sense posar-nos cap pressió. Hem de competir i la temporada ja dirà. Hem d'unir les peces i aconseguir ser un equip i això porta temps».

L'Spar Citylift Girona treballarà aquesta setmana a Fontajau. La vinent marxarà d'estada a Camprodon, i ho culminarà el dissabte 7 amb un primer amistós contra el Barça CBS. El 15 de setembre hi ha Lliga Catalana a La Seu, i el dia 22, Supercopa amb l'Avenida al pavelló de Fontajau (18.30).