Borussia Dortmund, Inter i Slavia de Praga seran els rivals del Barça

El Barcelona va ser ahir l'equip espanyol amb menys fortuna en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, després de quedar emparellat amb l'Inter de Milà, el Borussia Dortmund i l'Slavia de Praga, mentre que el Reial Madrid i el València van ser els que més satisfets en van sortir; l'Atlètic de Madrid també haurà de suar fort en el un grup D, on s'enfrontarà a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

L'equip d'Ernesto Valverde, semifinalista el curs passat, s'enfrontarà a un dur grup contra el Borussia Dortmund, un dels equips més potents que hi havia dins del bombo 2, Inter de Milà, l'equip més fort del 3 i l'Slavia de Praga, que suavitza la participació dels culés en el seu afany per accedir als vuitents de final de la màxima competició continental. Per la seva part, el Reial Madrid va quedar enquadrat en el grup A i jugarà contra el París Saint-Germain, un duel carregat de morbo segons quin sigui el futur de Neymar, que segueix negociant el seu retorn al Barça, i Keylor Navas, que sembla que té una oferta a la taula precisament del club francès, entre d'altres. Els altres rivals són Bruges, que jugarà per segon any consecutiu la màxima competició continental després d'eliminar l'equip austríac del Lask Linz, i el Galatasaray turc. No obstant, el Bruges no podrà comptar amb el seu davanter de referència, el brasiler Wesley ja que ha signat per l'Aston Villa. Qui si hi serà és el capità, l'holandès Ruud Vormer. El Galatasaray, per la seva banda, sempre és un rival incòmode per la dificultat que té visitar Turquia. En qualsevol cas sembla que és un grup més assequible que el dels blaugranes.

A més l'Atlètic de Madrid va vaure al grup D juntament amb la Juventus de Turí, el seu botxí la temporada passada en aquesta competició. Els altres equips són el Bayer Leverkusen, a qui ha eliminat alguna vegada en el camí dels matalassers per arribar a alguna de les dues finals que han disputat contra el Madrid, i el Lokomotiv de Moscú. Els russos són el conjunt més dèbil dels quatre combinats que formen aquest grup. De fet, els de Simeone no haurien de tenir gaire problemes per superar la fase inicial de la Champions i presentar-se als vuitens de final. Tot ho marcarà els resultats que obtinguin dels enfrontaments directes contra la Juventus de Turí. Un enfrontament en què tots els portuguesos estaran pendents, ja que es veuran les cares el present del futbol portuguès com és Cristiano Ronaldo amb la Juventus amb el que ha de ser el futur d'aquest esport allà, el nou vingut al conjunt de Madrid, el jove Joao Félix.

I el darrer, el València. Els de Marcelino Garcia Toral no s'han reforçat de la millor manera. Han incorporat Eliaquim Mangala del Manchester City, Jaume Costa i Maxim Gómez. Dins del grup dels valencians també hi ha el Chelsea, ara per ara també en hores més aviat baixes. El conjunt que entrena des d'aquesta temporada el mite Frank Lampard no ha pogut realitzar fitxatges degut a la multa que va rebre. A més, han perdut jugadors com Higuain, tot i això d'altres com Abraham han donat un pas al davant. A part, els londinencs venen de guanyar l'Europa League, una competició que els ha donat el passi directe a aquesta fase de grups. Els altres dos rivals són l'Àjax d'Àmsterdam, semifinalista la temporada passada. Ha venut De Jong i De Ligt però ha pogut retenir a jugadors com Ziyech, Tadic Van de Beek i han fitxat a Promes provinent del Sevilla. I per últim, el Lille francès, subcampió de la Ligue1 per davant de l'Olympique de Lió. S'han reforçat bé amb les arribades del portuguès Renato Sanches o de l'americà Timothy Weah.