El remer Manel Balastegui obté el bitllet per competir als Jocs Olímpics

El banyolí Manel Balastegui va classificar-se ahir, al costat del seu company Rodrigo Conde, per les finals de demà del Mundial de rem en doble scull lleuger i, per extensió, també va segellar el bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio de l'estiu que ve. Un èxit majúscul, que permetrà al CN Banyoles tornar a tenir un remer olímpic, cosa que no passava des que el 2004 van competir a Atenes Teresa Mas de Xaxars i Mario Arranz. Balastegui, de només 19 anys, és un dels més joves de l'equip espanyol i de la categoria. El 2018 ja havia sigut un bon any perquè es va apuntar el Mundial sub-23 a Polònia en aquesta mateixa modalitat.

La jornada d'ahir al Mundial va ser molt positiva per la delegació espanyola perquè Aina Cid i Virginia Díaz, en el dos sense timoner, també van aconseguir la classificació per als Jocs. Amb el pas a les seves respectives finals en els Campionats del Món de Linz Ottensheim (Àustria), Balastegui, Conde, Cid i Díaz van concedir al rem espanyol les seves dues primeres places per a la cita olímpica del proper estiu.

Quedar entre els set primers era la condició que havien de complir Balastegui i Conde si volien anar de dret als Jocs, sense passar per la repesca que es farà l'abril que ve a Lucerna. I el banyolí i el gallec han complert a la perfecció. Els campions del món sub-23 ara fa un any van quedar segons en la seva semifinal, a 380 mil·lèsimes dels italians Stefano Oppo i Pietro Ruta. Un resultat que col·loca el seu doble scull lleuger entre els sis millors bots del món i els permetrà optar a les medalles a Àustria, a més de competir a Tòquio. Abans d'aquesta cita històrica, però, demà en tenen una altra amb la final del Mundial, on poden arrodonir la seva actuació penjant-se una medalla. Els bots de Polònia, Irlanda, Alemanya, Noruega i Itàlia seran els rivals de Balastegui i Conde.

A l'espera que altres bots aconsegueixin la seva classificació, Espanya té garantides almenys dues places en els pròxims Jocs. A Rio 2016 hi van competir dues embarcacions, totes dues del dos sense timoner, amb Àlex Sigurbjörnsson i Pau Vela en categoria masculina i Anna Boada i Aina Cid en la femenina. La classificació de Manel Balastegui pels Jocs és tot un èxit. Es converteix d'aquesta manera en el primer gironí que s'assegura la plaça per a la propera cita olímpica.