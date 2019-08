Espanya debuta contra Tunísia al Mundial de la Xina amb el ripollès Rabaseda

La selecció espanyola de bàsquet debuta aquesta tarda al Mundial de la Xina (2/4 de 3, Cuatro) amb un compromís assequible davant de Tunísia, vigent campiona d'Àfrica i que, en principi, no hauria disposar de prou arguments per inquietar l'equip entrenat per Sergio Scariolo. Dos anys després del bronze conquistat en l'Eurobasket d'Eslovènia, Espanya torna a una gran competició i ho fa ja sense el retirat Juan Carlos Navarro ni Pau Gasol, que s'ho perdrà per lesió. Sí que és a l'equip el ripollès Xavi Rabaseda, del Gran Canaria.

El seleccionador va explicar que «recuperar la millor forma individual d'alguns jugadors que no arriben al cent per cent» com Marc Gasol o Rudy Fernández, absents en l'últim amistós, també forma part del «pla dels primers partits» del Mundial. «No volem posar tota la llenya al foc ja al primer partit. Sabem quan cal estar al màxim de forma. No estem al cent per cent però confiem arribar-hi els propers dies».