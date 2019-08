El Barça no passa de l'empat davant l'Osasuna a Pamplona

Osasuna, amb una gol de penal de Roberto Torres als 81 minuts, va aplacar la reacció del Barcelona, impulsat després del descans per la irrupció del jove Ansu Fati, que al final no va poder endur-se els tres punts del Sadar (2-2).

Ansu Fati, amb tan sols 16 anys, havia despertat de la seva somnolència al Barcelona i amb el seu gol liderava la remuntada del conjunt d'Ernesto Valverde, que buscava el seu segon triomf seguit a LaLiga Santander i semblava tenir-ho a tocar després de la segona diana, obra del brasiler Arthur Melo, que també havia començat a la banqueta.

Valverde va recórrer en el descans al jove canterà després d'una primera part per a l'oblit en la qual s'havia avançat als set minuts l'equip osasunista amb una diana de Roberto Torres.

L'entrada d'AnsuFati -va reemplaçar Nelson Semedo- no va poder ser més brillant. Va debutar la passada jornada davant el Betis i a El Sadar va ser un autèntic revulsiu. Als cinc minuts de la represa va marcar amb una precisa rematada de cap a centre d'un altre canterà, Carles Pérez. Es va convertir així en el golejador més jove de la història del Barcelona i en el tercer de la Lliga.

La millora del Barcelona es va concretar amb la diana d'Arthur (m.64), però una mà de Gerard Piqué va ser assenyalada com a penal, transformat per Roberto Torres, qui va firmar el definitiu 2-2 per mantenir en peu el fortí del Sadar, on Osasuna ja suma 27 trobades sense perdre entre Primera i Segona.