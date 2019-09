Charles Leclerc vola amb el seu Ferrari a Bèlgica

El pilot de Mònaco Charles Leclers de Ferrari va aconseguir ahir la pole position en la sessió de qualificació del Gran Premi de Bègica, tretzena cita del Mundial de Fórmula 1, amb una superioritat notable amb el seu 1.42.519, amb el qual va superar el seu company Sebastian Vettel i Leqis Hamilton, que sortirà tretzè després de quedar fora a la Q1. Leclerc va aconseguir la seva tercera pole després de les aconseguides a Baréin i a Àustria aquest any, i es va imposar per 748 mil·lèsimes de segon a Vettel. A tenor del que es va veure en les tres primeres sessions d'entrenaments lliures, semblava que Ferrari tindria la primera línia de la parrilla en el seu poder i el va confirmar, però amb una gran volta de LEclerc que el va deixar molt lluny de l'alemany.

Van ser dos intents de volta ràpida, i a la primera, el recentment renovat Bottas per Mercedes va ser el primer en marcar temps, no obstant li va durar poc aquesta 'pole' v irtual que va passar a mans de Lewis Hamilton i acte seguir a les del propi Leclerc. No obstant, a la segona temptativa el de Mònaco va millorar encara més. Va començar Vettel millor en el primer sector, però el segon i el tercer varen ser pel monegasc, volant amb el seu Ferrari. L'holandès, de naxiement belga, Max Verstappen partirà avui des de la cinquena plaça, a més d'un segon de Leclerc , amb Daniel Ricciardo sisè, NUco HUlkenber setè, Kimi Raikkonen vuitè, Sergio Pérez novè i Kevin Magnussen desè. Carlos Sáinz no va poder fer una bona volta i no es va poder disputar la Q2. L'espanyol no va poder intentar fer una segona o tercera volta degut al trancment del seu motor abans de la Q2.