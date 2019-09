Un empat amb gust amarg

Competir fins al final sempre ha de servir d'alguna cosa. Encara que a Segona B, no s'hi val a badar. El Llagostera va treure ahir l'orgull per empatar contra l'Ejea (2-2), en un partit que d'entrada tenia per la mà. Amb un home més que el rival des del minut 26 de la primera part per l'expulsió de Ronald, els homes d'Oriol Alsina van arribar al descans amb l'avantatge al marcador. La seva fortuna, però, no va durar massa. I és que tan bon punt va començar la represa, l'Ejea va capgirar-ho tot sorprenentment. Malgrat la patacada, els locals van persistir fins a trobar el premi, que els donaria Kuku a l'últim sospir.

Després del gran debut al camp del Nàstic, els homes d'Oriol Alsina van sortir convençuts de mantenir el llistó alt. Immediatament, van elevar el ritme del partit contra un rival que no estava disposat a concedir res. Sascha va ser el primer a provar sort a la porteria de Rafa, xutant una pilota treballada per Maynau.

Fent pressió, el Llagostera va treure les urpes per marcar el primer gol, que no arribaria fins a la mitja hora de joc a causa de la gran tasca defensiva de l'equip entrenat per Javi Suárez. Traient profit a l'expulsió del visitant Ronald, que va veure la segona targeta groga, al minut 26, Eric va obrir la llauna finalitzant una gran jugada personal. Abans, Gil Muntadas ja havia olorat de prop el gol.

La tranquil·litat que donaven l'avantatge al marcador i ser un home més sobre el terreny de joc, però, va durar poc. Només començar la segona part, l'Ejea va superar la porteria de Marcos en l'un contra un marcant el gol de l'empat. Una gerra d'aigua freda, que va empitjorar amb l'arribada del segon per part de l'Ejea. Ramón va transformar una falta directa, que deixava ben tocat al Llagostera. No obstant això, els d'Alsina no van rendir-se. Conscients del que havien perdonat, van lluitar fins al final. Kuku va generar un revulsiu i al 87 va igualar la balança. Sascha va provar-ho amb el cap, sense temps.