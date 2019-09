Leclerc es gradua a Spa

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) ha guanyat aquest diumenge la carrera del Gran Premi de Bèlgica, tretzena cita del Mundial de Fórmula 1, amb un gran ritme de cursa amb el qual va superar els Mercdes de Lewis Hamilton, que reforça el seu lideratge, i de Valtteri Bottas.





?? CLASSIFICATION ??



Confirmation of Charles Leclerc's first career F1 win as he claims victory at Spa#F1 #BelgianGP ???? pic.twitter.com/HV5LM4SG3F