L'Olot esgarrapa un bon punt de Cornellà gràcies a un gol de penal d'Hèctor Simón

Després del triomf contra l'Ebro en l'estrena a la Lliga, l'Olot manté la bona dinàmica i ahir va aconseguir esgarrapar un punt del sempre complicat camp del Cornellà. Els de Raúl Garrido van fer un partit molt seriós durant els noranta minuts amb ben poques errades. Això sí, contra un rival com el Cornellà no se'n pot fer cap si es vol guanyar i els garrotxins van pagar una badada en una acció a l'últim minut de la primera part amb el gol que els va impedir sumar els tres punts. I és que abans, Hèctor Simon havia avançat els de Raúl Garrido gràcies a un llançament des del punt de penal que va superar Ramon. Amb l'1-1, la represa va ser molt més moguda i amb arribades a les dues àrees. Ballesté va salvar el gol gol local un parell de cops però el travesser també va escopir un cacau de Jordi Masó.

Al final del partit, Garrido va valorar positivament el punt. «És molt difícil guanyar aquí. Hem ofert una bona imatge en l'àmbit defensiu. Estic molt orgullós del meu equip i llàstima que no ens enduguem el triomf per culpa d'una jugada puntual. D'altra banda, Garrido va confirmar a Ràdio Olot que el jove Arumí sortirà cedit a la recerca de minuts. A més a més, José Antonio Soler, ex de l'Ontinyent i ara a la Cultural, podria fitxar.