Mor Antoine Hubert en un terrible accident

La Fórmula 2 es va tenyir de dol ahir arran del brutal accident a la cita de Spa que va involucrar els pilots Juan Manuel Correa, Marino Soto i Anthoine Hubert a l'inici de la segona volta de la carrera i amb la conseqüència de la mort del pilot francès de 22 anys de l'equip Arden, Hubert, campió del món de GP3 el 2018. La carrera es va suspendre immediatament perquè els pilots va ser atesos per dues ambulàncies que es van desplaçar al lloc de l'accident, especialment per l'equatorià Correa, que va ser embestit per Hubert.